Fechado para o BBB23: Lucas recebe flores de Carlinhos

Gravação do ‘PodCats’ teve participação de Lucas Guimarães e Carlinhos não deixou de mandar um mimo para o seu amado, junto de um chaveco

Olha, eu não sei vocês, mas sinto cheio de reconciliação no ar. Aloca! Lucas Guimarães dividiu a cadeira do ‘PodCats’ junto de Camila Loures em entrevista com Mc Loma e as Gêmeas Lacração. Em dado momento, o muso foi surpreendido por uma surpresa de Carlinhos Maia, que lhe enviou um buquê de rosas vermelhas e uma cartinha bem romântica lida por Loma.

“Independente de estarmos juntos ou não fisicamente eu sempre serei o seu maior fã. Feliz que mais pessoas vão poder conhecer todo seu talento e carisma, que nós, que já te amamos, conhecemos. Sucesso seu gostoso”, disse a carta.

Para quem não sabe, Carlinhos morria de ciúme de Lucas e os dois chegaram a brigar quando o muso foi estudar em São Paulo, tendo que Simone ajeitar as coisas. “Lembre-se que agora que não sou mais seu marido estou disponível para darmos uma sarrada sem compromisso de vez em quando”, leu Loma.

Lucas disse estar nervoso e Mc Loma disse que ele estava vermelho após a leitura da cartinha. “A gente que veio de um relacionamento de muito tempo, é muita emoção, somente Deus nos deixa de pé”, disse.