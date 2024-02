Faustão pode passar por novo transplante após internação

Meu Deus! Faustão deixou as fofoqueiras de plantão preocupadas quando passou pelo transplante de coração há seis meses. Agora, o apresentador poderá enfrentar um outro transplante ao ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein nesta segunda-feira, 26, com insuficiência renal.

O transplante de rim poderá acontecer em breve e a internação aconteceu para suprir as suas funções renais já debilitadas.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, em outubro do ano passado,Faustão chegou a falar sobre as dificuldades que seu corpo enfrentou após o procedimento. “A cirurgia é o de menos. Instalou o coração e já começou a funcionar. O problema é as outras coisas, pele seca, ficar no hospital, fazer a reabilitação com a fisioterapia, muita disciplina e muita paciência”, declarou ele, que não mencionou seus problemas no rim.