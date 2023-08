Faustão fala pela primeira vez após o transplante de coração: “Me deixou a chance de viver de novo”

Grato, o apresentador, que foi entubado, ainda está com a voz um pouco rouca, mas está se recuperando extremamente bem.

Amores, mais cedo contei para vocês que o nosso querido Faustão deu uma entrevista para o colunista Lucas Pasin falando sobre a sua recuperação, porém, agora, o apresentador resolveu dar um comunicado geral para os seus fãs e para a imprensa.

Em um vídeo que foi divulgado, Fausto Silva faz comunicações importantes sobre ele para os fãs. De início, ele agradece todas as boas vibrações que vem recebendo desde o dia que a sua internação foi divulgada, enaltecendo o jogador de 35 anos, que lhe doou o coração.

“Agradecer as manifestações de milhões de pessoas, rezando, fazendo mandinga, torcendo pela minha recuperação. Estou com a voz ainda assim porque eu fui entubado, mas está recuperando”, iniciou o apresentador, que continuou contando sobre as evoluções do seu pós-operatório. “Já estou andando, no terceiro dia depois que eu fui operado. Esse garoto é um monstro! Não sinto nada, nenhuma dor, estou completamente recuperado”.

Logo em seguida, Faustão enfatiza que foi um homem de sorte por ter conseguido fazer a cirurgia em menos de um mês. “Para que todo mundo tenha a certeza do que é um transplante, dos duzentos e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês, eu dei sorte também nessa fila.

Continuando, ele faz um agradecimento especial para a família de seu doador. “Teve uma generosidade absurda e proporcionou que eu estivesse vivo! Eu fico emocionado, me deixou a chance de viver de novo. Essas pessoas, as mais humildes, que a hora que eu precisei, elas me deram um coração novo… A única coisa que eu prometo é honrar esse coração, fazendo só coisas boas. Jamais esquecerei de vocês, sou eternamente grato!”

Aos haters, Faustão declarou: “Eu sei que na internet tem um monte de merda falando bobagem, mas se eu tivesse preocupado com isso eu não tinha nem começado minha carreira”, porém, aos fãs ele reafirma que está se recuperando em e influencia a todos a serem doadores de órgãos.

“Portanto aos que gostam de mim, eu tenho que dar uma satisfação para você, é importante você saber que eu estou aqui, muito emocionado, a recuperação é fantástica e agora é motivar todo mundo a fazer [o Brasil ser o] país o primeiro doador de órgãos do mundo”, finalizou Fausto.