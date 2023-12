Faustão e Raul Gil na Globo? Pra homenagear Ivete Sim!!!

Xuxa, Roberto Carlos, Maria Betânia, Preta e família também participaram da homenagem pelos 30 anos de carreira.

Para finalizar a segunda temporada do “Pipoca da Ivete” e os 30 anos da carreira, o episódio de hoje do programa foi completamente emblemático. A cantora Ivete Sangalo foi surpreendida com recados maravilhosos de amigos famosos, como Xuxa, Roberto Carlos, Maria Betânia, Preta Gil e também tivemos a presença do maridão de Veveta no palco da atração dominical ao presenteá-la com um belo buquê de flores.

E ainda tivemos duas aparições pra lá de inusitadas para essa belíssima homenagem, os apresentadores Faustão e Raul Gil.

“Você é um raro exemplo de força de mulher que mostra vitalidade, energia, personalidade, aliada à serenidade e lucidez. Ninguém segura essa mulher”, afirmou Faustão.

“Parabéns pelos seus 30 anos de sucesso. Fico muito orgulhoso porque fiz parte disso. Você é um dos maiores shows desse país. Aliás, por qualquer lugar que você passe pelo mundo”, acrescentou Raul Gil.

Emocionadíssima, a cantora baiana não conteve as lágrimas. “Quando eu vejo essas pessoas falando, pessoas que são importantes para mim, para além da música, e que eu tive a oportunidade de conviver e trocar experiências importantes, eu sou muito grata. São pessoas que fazem parte da minha vida verdadeiramente. Estou aqui muito feliz. Não esperava isso”, admitiu ela.

Eu tenho muita fé que tudo que acontece para mim eu aceito como um presente de Deus. As pessoas que me cercam, a família que eu construí, minha existência como cantora, mãe e mulher. Eu tenho isso. O que vier a partir disso é lucro. Tenho uma família linda e amigos que trabalham comigo.”