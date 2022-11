Fátima Bernardes classifica seu relacionamento com ex-marido, William Bonner como “natural”

Apresentadora contou que as pessoas ainda ficam surpresas ao vê-la ao lado do marido após divórcio

Superada e madura, essa é nossa Fátima Bernardes. A apresentadora da Globo soltou o verbo sobre sua relação com o ex-marido, William Bonner. A jornalista disse que a relação dos dois é mais que normal e que às vezes se depara com pessoas que ficam surpresas ao verem os dois juntos. A entrevista foi dada para o jornalista Lucas Pasin.

“Por que as pessoas ainda ficam surpresas com duas pessoas adultas, que tiveram uma história bonita, e que se separaram, mas que estão bem felizes com suas novas vidas?”, questionou Fátima.

A apresentadora ainda classifica a relação dos dois como “normal”. “É algo tão natural que nem entendo. Conheço tantos casais assim como eu e ele, que fizeram a vida e se respeitam. Deveria ser o normal”, refletiu ainda.