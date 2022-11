Fãs de Kanye West fazem apelo para tornarem o rapper bilionário de novo

Com os contratos com a Adidas, Balenciaga e Foot Locker rescindidos o rapper deixou a lista de bilionários da Forbes

Os fãs de Kanye West não estão nada bem depois que o ex-marido de Kim Kardashian foi retirado da lista de bilionários da Forbes, com seus contratos rescindidos com grandes empresas após seus comentários antissemitas. De acordo com o site AllHipHop, os fãs do cantor estão organizando campanhas de arrecadação para reerguer o ídolo.

As “vaquinhas” foram publicadas no site ‘GoFundMe’, mas algumas delas foram removidas por falta de aprovação (claro!), mas outras ainda estão disponíveis no site.

Para quem não sabe, a fortuna do rapper foi reduzida para US$500 milhões após o corte nos contratos bilionários que ele mantinha com empresas de grande porte.