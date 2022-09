Fãs de Justin Bieber usam fralda na grade de show

Cantor americano foi um dos shows mais esperados do Rock In Rio, neste domingo (04)

Pai amado! Foi a época que eu ia para festival para pegar grade dos shows que eu ficava louca para ver. Por falar em loucura os fãs de Justin Bieber piraram com uma apresentação mediana do cantor nas terras brasileiras. Os belieber não mediram esforços para mostrar seu amor pelo cantor, usando até fralda na frente do palco, segundo o jornalista Norberto Flesch.

“Fãs do Justin Bieber estão usando fraldas para não precisar sair da grade do palco. O objetivo é evitar precisar sair para ir ao banheiro”, escreveu.

Minha gente, eu vou em festival para curtir e não para ficar segurando xixi por causa do ídolo. O que sabemos é que JB não vê a hora de pisar fora do Brasil, afinal cancelou uma série de shows.