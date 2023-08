Fãs da cantora Iza apontam indireta em ‘Que Se Vá’, música de seu novo álbum: ‘Nossa Shakira Brasileira’

O lançamento do novo álbum foi na noite desta quinta-feira (3) para a alegria dos seus fãs

A cantora Iza agitou a web na noite desta quinta-feira (3) com o seu novo projeto intitulado ‘Afrodhit’. Mas o que deixou os fãs e a internet enlouquecidos foi um pequeno detalhe tem chamado a atenção, e obviamente, o fandom está movimentando as redes sociais com suas especulações. Segundo eles, a letra da música “Que Se Vá” é uma grande indireta a Sérgio Santos, ex-marido da cantora, de quem ela se separou em outubro do ano passado.

Apesar da cantora não ter revelado ainda qual foi a fonte de inspiração para esta composição, os fãs da dona do hit “Dona de Mim“ têm certeza absoluta que se trata de uma resposta a seu ex-marido, e chegaram a compará-la com a cantora Shakira. Veja abaixo alguns comentários do twitter:

Iza não apenas nossa Beyoncé como também nossa Shakira



pic.twitter.com/tWnIXASGs8 — felipe (@felipead) August 4, 2023

meu deus a iza chamando o ex de encostado de todas as formas possíveis em que se vápic.twitter.com/RbuiICUB7u — júlia (@folksitons) August 4, 2023

“quando tava na pior era eu quem tava contigo, 10 milhões de dia, se eu cobrar tu tá fudido”



ENTERRA O CARECA IZA pic.twitter.com/hD8pt2gjCm — rod (@ludmonet) August 4, 2023

a iza falando que o ex comprava presente e ela quem pagava depois #AFRODHIT pic.twitter.com/F27j4jo7Q0 — riq (@iamshayk) August 4, 2023