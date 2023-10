Família de Matthew Perry se pronuncia após morte do ator

A família de Matthew Perry, o Chandler de “Friends”, enviou uma nota a revista People lamentando a morte do ator

Esse final de semana foi muito difícil para os fãs de ‘Friends’, afinal, Matthew Perry foi encontrado morto na banheira de hidromassagem de sua casa em Los Angeles. O ator ficou mundialmente conhecido e sua família lamentou a sua partida em uma nota enviada à revista americana People.

“Nós estamos de coração partido com a perda trágica do nosso amado filho e irmão”, começou dizendo a família. Na nota divulgada, os familiares do astro ainda comentaram: “Matthew trouxe muita alegria ao mundo, tanto como ator quanto como amigo”.

Os amigos do ator também prestaram diversas homenagens para o artista. “Vocês todos significaram muito para ele e nós realmente agradecemos a tremenda corrente de amor”, terminaram.