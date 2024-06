Família de Djidja Cardoso é investigada por criação de seita

Amores, que bola de neve é essa que a morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, virou? SOCORROOO! Após esse triste ocorrido, na última terça-feira (28), a Polícia Civil do Amazonas deu início a Operação Mandrágora, que investiga a seita “Pai, Mãe, Vida”, liderada pela família de Djidja.

Pois bem, de acordo com as informações do delegado responsável pelo caso, Cícero Túlio, a seita é investigada por trafico de drogas, associação ao tráfico de drogas, cárcere privado, charlatanismo, curandeirismo, sequestro, estupro de vulnerável, provocação de aborto sem consetimento da gestante e forçar as suas vítimas a vítimas a abusar de ketamina (também chamada de cetamina) em seus rituais.

O delegado relata que a seita atuava em parceria com uma clínica no bairro Redenção, em Manaus, que fornecia a ketamina e outras substâncias sem qualquer controle para a família de Djidja Cardoso.

“Fizemos busca e apreensão hoje no local. Não existia qualquer controle ou receituários para a venda desse material”, afirmou Cícero Túlio.