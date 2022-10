Família de Ayrton Senna veta participação de Adriane Galisteu em documentário sobre piloto

Quando juntos, a família de Senna nunca apoiou o relacionamento.

Mesmo após tantos anos da morte do maior ídolo do automobilismo brasileiro, ao que tudo indica, a família de Ayrton Senna continua não gostando da apresentadora Adriane Galisteu.

Ela que foi última namorada de Ayrton e que sempre foi a acusada interesseira pela família do piloto, teve a participação vetada em documentário que está sendo produzido em homenagem a Senna.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, as negociações do documentário estão sendo feitas pela irmã mais velha de Senna, Viviane Senna. Ele também afirma que outros famosos como Xuxa Meneghel e Galvão Bueno, já foram procurados para falar sobre suas relações com o piloto.