Família de Ana Benevides irá processar organizadores de show de Taylor Swift no Brasil

Eita! A T4F será processada pela família de Ana Benevides, fã de Taylor Swift que faleceu em decorrência do calor nos shows de artistas no Rio de Janeiro neste ano. De acordo com Léo Dias, o advogado da família pretende acionar a empresa responsável pelo show na Justiça para reparo de danos.

A decisão em ingressar com uma ação judicial se dá após a divulgação do laudo de necropsia, que apontou a exaustão térmica provocada pelo calor como a causa da morte.

“O laudo acaba confirmando a falha da organização do evento, sobretudo, a sua omissão com todos os fãs, dificultando o acesso à água e a pontos de hidratação. Isso fez com que Ana ficasse exposta ao calor extremo e, fatalmente, combinasse com a sua morte”, avaliou o advogado em conversa com o G1.