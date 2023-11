Família de Ana Benevides desmente contato de Taylor Swift

A imprensa americana disse que a equipe da cantora prestou apoio e tentou contato com a família de Ana, que faleceu no seu show no Rio de Janeiro

A imprensa americana pesou a mão diante da morte de Ana Benevides, que faleceu no show de Taylor Swift no Rio de Janeiro. Acontece que a família desmentiu que a cantora ou sua equipe tenha tentado qualquer tipo de contato com os familiares. Vale ressaltar que diversos artigos de opinião ressaltaram que Taylor deveria ter falado algo sobre a morte diante do cenário apoteótico que ela causou em sua passagem pelo Brasil.

Em entrevista para o F5, a família contou que as notícias são fake. “Até onde eu sei, não. É fake isso”, disse a prima de Ana, que esteve no Rio para ajudar o pai de Ana Clara com a liberação do corpo.

O Us Weekly e Page Six disseram que Taylor teria determinado que a sua equipe entrasse em contato com a família, mas isso não aconteceu de fato. O veículos ainda disseram que a cantora estaria “profundamente abalada”.