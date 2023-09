“Faltou responsabilidade afetiva”, dispara Sonia Abrão sobre Luísa e Chico

A apresentadora falou sobre o fim do relacionamento do casal que veio à tona após a cantora comparecer ao ‘Mais Você’

Luísa Sonza contou detalhes sobre o fim do seu relacionamento com Chico Veiga por meio de uma carta emocionante. Sonia Abrão não deixou de falar sobre o fim e declarou que faltou responsabilidade afetiva e ainda disse que ele parecia assustado com o jeito de ser de Luísa, ressaltando que ele tinha que resolver aquilo com ele mesmo.

“Ele ficou delirando de felicidade e vem e faz uma coisa dessa? Eu acho que faltou uma coisa que é fundamental em todo o relacionamento que é responsabilidade afetiva. Isso tem que existir, não se mete se você não tá preparado porque o estrago é muito grande. Nós temos que ser responsáveis”, disse ela.

“Tinha que ter havido respeito. Tá confuso, assustado, muita mulher pra ele, se recolhe, vai resolver isso com você. Agora, expor a Luisa pra milhões de pessoas, é sacanagem”, declarou ela lembrando o vídeo que circulou no qual ele aparecia em uma festa cercado por mulheres.

Ela ainda critica Chico. “Eu acredito em um novo homem, a gente vê uma mentalidade que vem surgindo, as coisas mais humanizadas, os nossos sentimentos levados em conta, tem quem cuide da gente, mas, ainda o que prepondera é o Chico Moedas”, afirmou ela.