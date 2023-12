“Fala para eu pegar meu brinquedinho.”, Xuxa ao revelar usar vibrador

No programa Sobre Nós Dois, a eterna rainha dos baixinhos e seu namorado, Junno Andrade confessam ser adeptos do uso de vibradores.

Meus amores, todos nós sabemos que a Xuxa não tem mais problemas em falar sobre o que pensa, não é? Pois bem, a apresentadora causou um alvoroço ao revelar numa entrevista que usa vibrador com o companheiro, Junno Andrade. A rainha dos baixinhos confessou, inclusive, que ele pede que ela leve seus brinquedinhos quando viajam juntos.

“O Ju, quando a gente viaja, já fala: ‘Pegou os meus companheiros?’ (risos). Ele é muito cabeça aberta, evoluído. Estamos juntos há 11 anos. Uso com ele e sozinha. Às vezes, acabamos de transar, e o Ju fala para eu pegar meu brinquedinho”, contou ela em entrevista ao jornal O Globo.

A mãe da Sasha disse ainda que demorou um pouco para se conhecer: “Me descobri usando o chuveiro. Acho que todas as filhas deveriam dar vibradores para as mães”, declarou.

A apresentadora sabe que o quanto esse tema é tabu e que falar sobre sexo choca bastante as pessoas. “Eu sou adepta dos toys, adoro e compro muito. Tenho amigos que, quando viajam, me avisam o que saiu de novo e eu digo para trazer. Gosto de um que suga e treme ao mesmo tempo. É maravilhoso”, disse Xuxa.

Apesar de se gostar do jeito que é, assim como todos nós, Xuxa também tem suas inseguranças: “Eu não me acho sexy [apesar de ter sido incluída na lista das 100 mulheres mais sexys do mundo, em outubro deste ano], mas o Ju acha (risos)”. “Tenho um pouco de trava, me olho e enxergo os defeitos, minha cobrança é grande. Aí eu tenho um cara do meu lado que passa por mim e fala: ‘Oh, gostosa’. Sou bastante crítica, é raro ver uma foto minha e falar: ‘Nossa, que legal’. Não me vejo como uma mulher bonita, nunca achei'”, complementou.