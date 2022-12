Fabíola Reipert revela que a maior ameaça que já sofreu veio do fãs de Joelma: “Mais de duas mil mensagens de ameaça por dia”

A colunista revela que além das mensagens também recebeu ameaças de morte.

Talvez nem todos saibam disso, mas a vida do jornalista nem sempre é fácil, pois infelizmente não somos capazes de agradar a todos ao mesmo tempo. Durante uma entrevista para o programa da Rede TV!, Manhã do Ronnie, que é apresentado pelo cantor Ronnie Von, a colunista e apresentadora da Hora da Venenosa, Fabíola Reipert, revelou que a maior ameaça que já sofreu, vinda de fãs de artistas, foram feitas pelos fãs de Joelma.

“As maiores ameaças que eu sofri foram dos fãs da Joelma”, revelou a colunista.

Mas Fabíola não joga essa informação e sai correndo não, ela explica por quais motivos recebeu ameaças tão pesadas. “Eu dei a notícia que a Joelma e Chimbinha estavam se separando. Não, primeiro eu dei a notícia da crise do casamento, me desmentiram. Aí depois eu dei a notícia, que eu descobri em off, que eles já estavam separados, mas não tinham anunciado a separação ainda, e me desmentiram.”

A apresentadora contou que os fãs da cantora e de seu ex-marido ficaram ofendidíssimos com a notícia que ela havia dado, chegando a fazer ameaças pesadíssimas a ela. “Inclusive, descobriram o número do meu celular, eu tive que mudar o número, porque era todos os dias, mais de duas mil mensagens de ameaça. ‘Eu vou na porta da Recod te matar’, coisas assim bem pesadas.

Ela também recorda que, após a separação de Joelma e Chimbinha realmente ter se concretizado, muitos daqueles que haviam descoberto o número do seu celular voltaram atrás e pediram desculpas à jornalista, revelando também que até virou amiga de uns 2 ou 3.

“Depois, como descobriram o meu celular, vários deles me pediram desculpas, por causa disso, mas como tive que mudar meu número, não falei mais com um monte de gente, né? Engraçado que, uns 2 ou 3, eu acabei até ficando amiga deles e hoje em dia eles tem o meu número novo”, finalizou a colunista.