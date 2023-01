Fabíola Reipert cobra Simaria: “Que feio tentar censurar jornalista”

Jornalista comentou o fato de que a cantora está tentando apagar o bate-papo que concedeu para Léo Dias ano passado

Que confusão é essa? Simaria entrou na justiça para que o bate-papo com Léo Dias, que foi gravado no ano passado, fosse tirado do ar e Fabíola Reipert usou as redes sociais para comentar a atitude da cantora, dizendo que é feio tentar censurar jornalista.

“Que feio censurar jornalista, hein, dona Simaria.. Por que você não se concentra apenas em fazer sucesso como sua irmã?”, disse ela no Twitter.

Vale ressaltar que o bate-papo chegou a virar meme nas redes sociais, por causa dos diversos absurdos que Simaria disse na entrevista para o jornalista, que se dispôs a fazer uma nova gravação, mas ela se negou.