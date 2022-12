Fábio Porchat espera selinho de Bonner: “Já foi mais humilde”

Humorista brincou ao dividir sofá com jornalista e sua esposa, Natasha Dantas

Se tem uma humorista que deu o que falar na sua participação no ‘Melhores do Ano’ da TV Globo, foi Fábio Porchat. Quando Luciano Huck anunciou que William levaria o prêmio na sua categoria de jornalismo, Porchat esperou um selinho dele assim como ele deu em sua esposa no momento da anunciação.

AÍ WILLIAN VOCE JÁ FOI MAIS HUMILDE… pic.twitter.com/JkVYJyX9db — Fabio Porchat (@FabioPorchat) December 26, 2022

Pochat ainda brincou que Bonner já foi mais humilde. Claro que os comentários não perdoaram a brincadeira que Porchat fez com Gkay…