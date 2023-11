Fábio Jr. declara ser fã de Luan Santana

Quem te viu, quem te vê hein, Fábio Jr? O cantor revelou que é o maior fã de Luan Santana em entrevista para a Revista Caras e ainda fez declarações sobre sua carreira. O artista contou novidades que estão por vir e animou os fãs.

“Tenho a maior admiração por ele, esse moleque é guerreiro. Ele sabe conduzir a carreira, é um cara bom caráter. Acho ele muito, muito legal. E canta pra caramba! Acho impressionante, ele é de uma afinação. Isso só vai somar”, compartilhou Fábio Jr sobre Luan Santana.

“Não querendo brincar com o título da turnê, mas já brincando, é bem mais que os meus 20 e poucos anos. Aquele cara de 20 e poucos anos está aqui. Estamos com novas viagens e paisagens que vou dividir com vocês. Aprendi tanta coisa. Dizem – e é verdade – que a vida é uma escola. Graças a Deus, com muita proteção, benção e ajuda de muita gente – porque ninguém faz nada sozinho – eu consegui chegar até aqui, porque não imaginava isso. Pode chamar também de meus 70 e tantos anos, porque aí pode ir até os 80”, acrescentou Fábio Jr sobre a turnê Bem Mais Que Meus 20 e Poucos Anos.

“A gente está sempre aprendendo, e tenho a oportunidade das pessoas me passarem de ano. Acho que repeti algumas vezes, mas com o tempo a gente vai aprendendo. Estou passando de ano, feliz, tem muita coisa nova. Só tenho a agradecer”.