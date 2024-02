Fabiana Justus se emociona ao raspar o cabelo: “Não é fácil”

A influenciadora teve que se despedir de seus cabelos devido ao seu tratamento contra a leucemia

Minha gente, na manhã desta sábado (10), a influenciadora Fabiana Justus emocionou os seus fãs, inclusive eu, ao publicar um vídeo em suas redes sociais, que mostra o momento em que ela raspa os seus cabelos devido ao seu tratamento de quimioterapia contra a leucemia.

“Um beijo especial para todos que estão passando por processos parecidos. Não é fácil, mas confesso que me deu um alívio depois. Minha cabeça tá focada no final de tudo isso, aliás, no meu novo recomeço. Vamos tentar enxergar assim para tornar tudo (um pouco) mais leve”, legendou a filha de Roberto Justus.

Continuando, ela afirma que se reconheceu nessa nova fase e garante que, apesar de estar sem seus lindos cabelos, ela está extremamente forte, graças a todo amor que ela vem recebendo.

“Ah! E fiz uma make levinha do jeito que eu me gosto, porque o mais importante de tudo era eu me reconhecer. E eu me reconheci! Tô aqui! Sem cabelo, mas com muito mais força. E com muito amor, como sempre, especialmente pelo meu parceiro de vida, sempre ao meu lado e agora mais do que nunca!”, finalizou Fabiana.