Fabiana Justus revela que sente falta de momento em família

Fabiana Justus leva a internet à comoção com seus relatos diante do seu tratamento contra a leucemia descoberta há pouco tempo. A influenciadora usou suas redes sociais para contar o que sente mais falta em sua rotina com os filhos e o marido que foi interrompida por sua internação.

Na legenda da publicação, ela desabafou sobre saudades com seus seguidores. “Algumas coisas que estou sentindo falta: encher meus filhos de beijos; deitar no ombro do meu marido; jantares de família com meus irmãos e pais; ⁠vento na cara; minha cama; minhas cachorras me seguindo pela casa toda; sentar na varanda; ⁠o cheirinho de casa; ⁠meu chuveiro; acordar sem ter que tomar remédio; crises de riso pelas coisas mais nada a ver”, contou Fabiana.

No entanto, a influenciadora disse que não deixa essas coisas lhe abalarem e usa elas como um incentivo para sua melhora. “Sigo aqui pensando na gratidão que vou sentir uma vez que eu puder voltar a viver tudo isso”, confessou, antes de agradecer a força de seus fãs. “Obrigada mais uma vez por TODA força, amor, carinho e corrente do bem que estou recebendo!!!”, finalizou.