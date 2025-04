Fabiana Justus revela que avó também enfrenta leucemia: “A vida uniu ainda mais nossas histórias”

Mais um baque na família Justus! Fabiana Justus, que recentemente venceu uma das maiores batalhas da vida contra a Leucemia Mieloide Aguda (LMA), foi às redes neste domingo (14) com uma notícia de cortar o coração: sua avó materna, Celia Chryzman — a adorável “Celinha” — também foi diagnosticada com a mesma doença.

Sim, é isso mesmo! A empresária e influenciadora, filha de Roberto Justus com Sacha Chryzman, contou que a avó começou com uma forma crônica da leucemia, que agora evoluiu para a fase aguda. Mas se engana quem pensa que elas vão se abater! As guerreiras da família estão unidas, e Fabiana está liderando uma verdadeira corrente de fé e esperança.

“Quero muito pedir pra nos unirmos mais uma vez em uma corrente de orações e do bem. Dessa vez por essa mulher linda da foto… A minha avó, a bisavó dos meus filhos, minha raiz. Ela é forte, doce, cheia de vida. Daquelas presenças que acalmam só de estar por perto”, escreveu a influenciadora, emocionando seguidores com uma foto de Celinha e outra de mãos dadas com ela.

A conexão entre as duas vai além da genética. “Começou crônica e agora virou aguda. Sempre me senti muito conectada com a Celinha (assim que eu a chamo) e a vida uniu ainda mais nossas histórias”, declarou Fabiana, revelando que, apesar do susto, a avó está respondendo bem ao tratamento.

E o pedido é claro: “Graças a Deus, ela está respondendo bem ao tratamento, mas nesse momento, toda oração, pensamento positivo e energia boa fazem a diferença. Posso contar com vocês?! Sei o quanto vocês fizeram e fazem a diferença pra mim. Sei o poder que temos de união e fé!”

Os fãs, claro, já começaram a se mobilizar, deixando mensagens de carinho, força e orações. Fabiana, que já inspira milhares com sua luta, agora também compartilha a batalha de quem sempre foi seu porto seguro.

Uma história de amor, força e fé que está tocando o Brasil inteiro. Estamos com você, Fabiana! E força, Celinha!