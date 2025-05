Fabiana Justus recebe resposta carta do seu doador de medula: “Comecei a chorar”

Se prepara, porque essa história é digna de novela das 9 com final feliz e muito, mas MUITO choro! A empresária e influenciadora Fabiana Justus emocionou geral ao surgir nas redes sociais, na noite do último domingo (04), pra compartilhar um momento que mais parece cena de filme: ELA RECEBEU A TÃO ESPERADA RESPOSTA DO SEU DOADOR DE MEDULA!

Sim, meu povo! Um ano após o transplante que salvou sua vida, Fabi revelou que, seguindo o protocolo, pôde finalmente enviar uma cartinha anônima com até seis linhas pro seu anjo da guarda da vida real. E o que aconteceu? Ele respondeu! E FOI DEPOIS DE UM JANTAR EM FAMÍLIA, como se fosse destino mesmo!

“Comecei a chorar”, contou Fabiana, completamente tomada pela emoção. “Foi muito mágico. A carta não podia ser mais perfeita. Uma emoção surreal… porque sou profundamente conectada com uma pessoa que não conheço e ainda não posso conhecer.” E a gente já tá aqui soluçando junto, né?

Durante o jantar da última sexta-feira (02), ela até fez teorias sobre como seria o doador. E entre uma garfada e outra, resolveram checar se a resposta tinha chegado. E BAM! Lá estava a mensagem que ela tanto esperava!

Ela ainda disse que, se tudo correr bem, em seis meses poderá trocar contatos com o doador. “Pela carta, acho que ele vai querer também”, comentou cheia de esperança. AI, MEU CORAÇÃO!

Mas Fabi, sempre elegante e respeitosa, explicou que não vai ler a carta agora em respeito à privacidade do doador: “Por enquanto, só sei as coisas que ele escreveu na carta, que foram lindas. Não vou ler aqui, porque ainda não o conheço. Então, quero preservar a intimidade dele. Depois, com permissão, eu conto mais!”

Na legenda da publicação no Instagram, ela lacrou: “Hoje o vídeo é sobre um presente que chegou em forma de palavras. O meu doador respondeu a carta que eu enviei. É difícil descrever o que senti lendo… uma conexão inexplicável. Um laço de vida, de esperança, de gratidão. Ainda estou processando tudo, mas senti no coração que precisava dividir esse momento com vocês. Estou muito emocionada e feliz”.

Fala sério, essa história tem tudo: amor, esperança, gratidão e plot twist de fazer qualquer roteirista de Hollywood morrer de inveja!