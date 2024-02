Fabiana Justus recebe homenagem na janela do hospital

A empresária foi surpreendida ao ver a enfermeira contratada para cuidar de suas filhas, lhe fazendo homenagens.

Minha gente, as vezes acho que vocês não fazem ideia do quando o amor e carinho de vocês podem mudar os nossos dias. Recentemente, a empresária e filha do apresentador Roberto Justus, Fabiana Justus, foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, o que fez com que ela iniciasse um longo tratamento contra a doença.

Porém, em meio ao turbilhão de coisas que a empresária vem passando, a enfermeira Simone Maciel, que ela conheceu há cinco anos, quando a contratou para cuidar de suas filhas gêmeas Sienna e Chiara, resolveu fazer uma homenagem para Fabiana, que a deixou emocionada.

Utilizando um material não identificado, Simone escreveu diversas frases amorosas e motivacionais na janela do quarto em que Justus está hospedada.