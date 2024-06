Fabiana Justus celebra Dia dos Namorados no hospital: “Faz parte”

Mesmo internada, Fabiana Justus deu um jeito de curtir o dia dos namorados ao lado do seu marido, Bruno Levi D’Ancona, no hospital. A influenciadora teve que ser internada após sentir uma baixa em sua saúde após o transplante de medula óssea diante do tratamento de leucemia.

Na legenda da publicação, ela fez questão de se declarar para o pai de seus filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos, e Luigi, de 9 meses, mas lamentou estar passando a data internada.

“Nosso vigésimo dia dos namorados. O terceiro ‘zicado’ kkk Faz parte! Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença… sempre JUNTOS! Temos que comemorar sempre a nossa sorte por termos nos encontrado cedo e por termos tantas coisas lindas para viver juntos ainda. Porque mesmo nos momentos mais difíceis, o nosso relacionamento é lindo. É a beleza no meio de qualquer caos. Eu te amo! Meu porto seguro! My rock! Que venham os próximos 50 (no mínimo) dia dos namorados (e tomara que sem zicas kkkk)”, escreveu Fabiana.