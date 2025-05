Fã que vendeu o terreno para ir até Copacabana ver o show de Lady Gaga. Vale tudo pelo artista mesmo.

Genteee, estou me arrumando para ir almoçando num restaurante maravilhoso na Urca com uns amigos, enquanto assisto ao GloboNews e fiquei chocada com a declaração de um little monster para o reporter.

O rapaz confessou que vendeu um terreno de sua família para conseguir vim ao show da Lady Gaga aqui no Rio, ele disse que já fez inúmeras amizades na porta do Copacabana Palace e que, no final do ano, vai voltar para a casa de um amigo seu para se produzir para o espetáculo que vai parar a cidade maravilhosa.

Além disso, o repórter da GloboNews entrevistou uma mulher, que é de Campinas (SP), que estava caracterizada com um dos visuais que a cantora usa na nova fase de sua carreira, a era Mayhem.