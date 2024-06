Fã processa Madonna por conteúdo sexual durante show

Amores, que as apresentações da cantora Madonna durante a sua última turnê deram o que falar , não é novidade para ninguém, porém, desta vez o assunto ficou um pouquinho mais sério do que estávamos acostumados, isso porque, um homem, que se diz fã da artista decidiu colocá-la na justiça.

No processo, o norte-americano alega ter sido exposto a cenas sexuais sem nenhum tipo de alerta, durante a The Celebration Tour, afirmando que a mesma possuiu teor altamente pornográfico.

Além disso, o fã, que reivindica o ressarcimento do valor pago no ingresso, também reclama do atraso de mais de uma hora para o início da apresentação, o que já virou uma característica da Rainha do POP.