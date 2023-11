Fã de Taylor Swift é morto em assalto em Copacabana, no Rio

Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, era natural de Mato Grosso do Sul e foi ao Rio de Janeiro com as primas para assistir ao show de Taylor Swift.

Meu Deus Genteeeeeee, o que é tudo isso que está rolando no Brasil esse mês? Eu podia jurava que seria só uma sequência de memes como qualquer outra que viraliza na plataforma X (antigo Twitter). Mas depois que o jovem Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos foi morto na madrugada deste domingo (19) a facadas por três homens em um assalto nas areias da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu jurooo pra voces, amores, que nem sei mais o que pensar sobre os últimos acontecimentos não só aqui no Rio, mas em todo o país. Os suspeitos do assassinato de Gabriel já tinham ficha criminal por outros crimes e dois deles haviam sido presos em flagrante na última sexta-feira (17), mas foram soltos em uma audiência de custódia no sábado (18), menos de 12 horas antes do assassinato. O crime aconteceu por volta das 3h da madrugada. Os suspeitos levaram a chave de um veículo e dois telefones celulares. Gabriel é o segundo sul-mato-grossense vítima de tragédia ao ir para o Rio de Janeiro assistir ao show de Taylor Swift. A vítima estava na cidade com outras duas primas para assistir ao show da cantora Taylor Swift. Natural de Mato Grosso do Sul, o jovem tinha 25 anos e estudava engenharia aeroespacial em Minas Gerais e era filho da secretária-adjunta da Secretaria de Assistência Social (SAS) de Campo Grande, Inês Mongenot. Os familiares contaram que Gabriel era fã da cantora norte-americana e estava realizando um sonho ao viajar para assistir ao show da artista, que aconteceria neste domingo (19), no estádio Nilton Santos, o Engenhão, e ainda o descreveram como um garoto alegre, carinhoso e extremamente estudioso. “O Gabriel é filho único, sempre esteve ao lado da mãe, mesmo depois que foi estudar em outro estado. Ele era um menino único, alegre, carinhoso e extremamente estudioso”.