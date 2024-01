Ex-testemunha de Jeová faz noite de autógrafos da Playboy da Noruega, em São Paulo

Olha ela! Janaina Prazeres, ex-testemunha de Jeová, fez uma noite de autógrafos diante da sua capa da Playboy da Noruega. A Musa da Bateria da Acadêmicos do Tatuapé decidiu se vestir com a tradicional roupa de coelhinha da Playboy no evento.

Janaina Prazeres, que já abriu o jogo à imprensa sobre as suas cirurgias plásticas, afirma ter investido mais de R$300 mil em procedimentos estéticos e cirúrgicos.

Para o desfile de Carnaval da sua escola Acadêmicos do Tatuapé, que acontecerá na sexta-feira, 9 de fevereiro, no Anhembi, a musa apontou gasto de R$ 400 mil. De acordo com ela, foi gasto mais de R$ 100 mil em sua fantasia para o desfile na avenida e R$ 300 mil em cirurgias plásticas.

Recentemente, a brasileira surpreendeu ao ser eleita a ‘Mulher Perfeita’ pela Playboy Noruega. A escolha foi baseada em dados estabelecidos pela inteligência artificial, que identificou nas proporções corporais da mulher o “ideal” da perfeição feminina.