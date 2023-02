Ex-segurança de Gabriel Monteiro desmente acusações de Lucas Souza: “É deprimente cara!”

Amigo de Junior Cabral, afirma que a atitude do militar envergonha a classe masculina.

Eita que esse babado está rendendo. Após o vídeo onde Lucas Souza afirma que Jojo Todynho flertava e mandava nudes para o ex-segurança do ex-vereador Gabriel Monteiro repercutir nas redes, Paulo, o suposto ex-segurança citado pelo militar, utilizou o seu instagram para desmentir as acusações feitas pelo ex da cantora e repudiar a atitude de Lucas.

“Pô, a gente conheceu a Jojo em um evento na Barra, Jojo foi muito simpática com a gente, uma mulher incrível, uma garota incrível. E pra tu vê né cara, o cara envergonha a classe masculina e na primeira oportunidade que o cara tem, quer denegrir a imagem da ex-esposa”, começou o ex-segurança.

Logo em seguida, o gato, que é amigo do maior promoter do Rio, Junior Cabral, ressaltou que independente do que tenha acontecido no relacionamento entre Jojo e o militar, a atitude de Lucas é deprimente.

“Eu não sei o que aconteceu no relacionamento dele, não me interessa, mas é muito feio o comportamento de um homem, expor a intimidade de uma mulher, mesmo se fosse verdade esse tipo de coisa. Pô, é deprimente cara!”, afirmou.

E continuou: “Eu achei que foi muito irresponsável, o cara poderia ter colocado famílias em cheque, podia ter me atrapalhado financeiramente, me atrapalhado profissionalmente, pelo tipo de serviço sigiloso que eu presto. Sinceramente cara, achei muito, muito, a palavra certa é triste, muito triste uma pessoa se comportar assim”.

Por fim, Paulo mandou um recado para Jojo, aconselhando que a cantora esqueça da existência de seu ex e afirmando que Lucas quer ganhar fama em cima do seu nome.

“E cara, só um recado mesmo, Jojo, não deixa a peteca cair não! Esquece esse cara ai, mano. Não dá ideia pra ele não. O cara quer ficar famoso às suas custas, inventando histórias, mentiras, [isso] é coisa de gente baixa. Tu é muito guerreira. A gente vê tua trajetória. Não dá mole não. Vai dar tudo certo no final”, finalizou o amigo de Junior Cabral.