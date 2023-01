Ex-repórter de Ana Maria Braga revela que sofreu ataques homofóbicos: “É uma rejeição dentro do próprio núcleo feminino”

Nádia Bochi é casada com Silvia Heinz e contou que foi alvo de ataques quando postava fotos com a sua esposa

A ex-repórter do Mais Você soltou o verbo depois de ser vítima de homofobia dentro do próprio núcleo feminino. Nádia Bochi é esposa de Silvia Heinz e disse em entrevista ao UOL que sempre percebia o espanto das pessoas que estavam acostumados a vê-la em um programa da ‘família tradicional’.

“Trabalhei no Mais Você, um programa para a ‘família tradicional’, as pessoas se surpreendiam quando eu postava algo sobre visibilidade lésbica. No caso dela, que trabalha só para mulheres, você perceber uma aversão,traz uma dor profunda”, iniciou.

A repórter ainda completou: “É uma rejeição dentro do próprio núcleo do feminino. A gente entende que vive em uma sociedade patriarcal, mas quando isso parte das mulheres, dói mais. Pessoas que se beneficiam dos nossos conteúdos. A gente sente como se fosse obrigada a trabalhar, mas não pudesse existir nos nossos afetos”.

A musa ainda expõe que vem sofrendo ataques homofóbicos quando posta foto ao lado de sua esposa, Heinz, além do cancelamento. “Ficamos tristes, pensando em como um gesto de carinho pode gerar tamanha aversão. Não encontramos muitas respostas. O que você faria se fosse com você? Decidi repostar e partilhar o que aconteceu com vocês. Sonho que nesse ano ainda haja espaço pra que o amor seja apenas amor”, legendou em uma publicação.