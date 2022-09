Ex-presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel é morto, a tiros, na frente de sua esposa e filha

O crime aconteceu no estacionamento de uma farmácia, na Barra da Tijuca.

Que horror! Na noite deste domingo (25), a musa do carnaval e ex-fazenda Shayene Cesário, presenciou a morte de seu marido, o ex-presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel, Wilson Vieira Alves, mais conhecido como Moisés.

Ele foi morto a tiros, no estacionamento de uma farmácia na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Além de Shayene, a filha do casal, de apenas nove anos, presenciou a terrível cena do crime. A família estava a caminho da quadra da escola de samba Portela, onde Shayene é musa.

No momento em que o crime foi divulgado, a agremiação realizava as seletivas dos enredos que serão utilizados nos desfiles de 2023.Como forma de respeito, os dirigentes estabeleceram um minuto de silêncio.

Moisés já havia sido preso, no ano de 2010, graças a uma investigação sobre a máfia dos caça-níqueis e bicheiros, que foi realizada pela Polícia Federal, porém, o mesmo foi solto em 2011.