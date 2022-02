Mãe do filho de Paulo André defende o atleta no Twitter

Thays, que tem um filho de 5 meses com o atleta, rebateu seguidora no Twitter que criticou André como pai. Confira:

A patrulha da problematização está à solta no Twitter! Um seguidora questionou a postura de Paulo André como pai. Ela escreveu: “Paulo André tem um filho de cinco meses e está no BBB… Ser pai é bom demais”.

É fato que muitos pais não cuidam ou dão assistência aos seus filhos, mas é importante sabermos antes o que rola antes na relação alheia pra não julgar o amiguinho sem ter conhecimento da situação amores, diquinha da Tia Kátia…

Foto: Reprodução

O tweet que que foi escrito por Isabela Reis e carrega mais de 95 mil curtidas foi rebatido pela mãe do filho do atleta, que explicou para a biscoiteira: “Então… já que sou a mãe do filho dele, tenho a liberdade de defende-lo, já que tudo foi muito bem pensado e conversado entre nós dois. A vida de atleta não é fácil no Brasile vimos o BBB como uma forma de proporcionar uma vida melhor para nosso filho.”

Foto: Reprodução

Thays finalizou dizendo: “Paulo André não mede esforços para ser um paizão!” Tá boa? Antes de sair falando e generalizando, melhor apurar os fatos, really?