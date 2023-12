Ex-pastora investe em conteúdos +18 e vira musa na web

A influenciadora entrou para as plataformas de conteúdo adulto após romper seu casamento com o líder religioso Youssef Akiva

Da água para o vinho! Meus amores, após romper o seu casamento, que era extremamente abusivo, com o líder religioso Youssef Akiva, e deixar as pregações de uma igreja evangélica no interior de São Paulo, a ex-pastora Ana Akiva, resolveu se lançar como criadora de conteúdos +18 nas plataformas Privacy e OnlyFans.

“Quando era casada, ele me proibia de trabalhar fora e ter amizades. Vivia pela família e pela igreja. É difícil ser feliz ao lado de alguém que controla sua vida e que nunca te coloca para cima, que te chama de lixo, cospe na sua cara, muitas mulheres passam por isso dentro da igreja e sofrem caladas assim como eu”, lamentou a ex-pastora.

Continuando, ela garante que sempre foi verdadeira quando as suas ações dentro da igreja e de seu casamento, porém, afirma que, devido ao seu livre arbítrio, ela decidiu se livrar daquilo que era pra ser bom, mas que na verdade estava lhe fazendo mal.

“Eu fui de verdade, fui leal e fiel, tanto na igreja quanto no meu casamento, mas tenho o livre arbítrio de não querer estar em um lugar que era para ser santo, que era para ser bom, mas não está sendo. Lá é pior que vender nudes”, ela afirmou.

Por fim, Ana Akiva critica aqueles que usam a religião para maquiar o narcisismo e a relação abusiva, fazendo com que as mulheres achem que é dever delas passarem por tantos absurdos caladas.

“É cada vez mais comum ouvir relatos de mulheres sendo vitimas de narcisistas que se escondem atrás da religião. A igreja é um lugar seguro para o abusador, pois ali ele pode colocar seu plano em prática usando a palavra de Deus. Alguns versículos falam de submissão, obediência e silêncio. Sofri muito tempo, perdoando todos os abusos porque entendia que era minha obrigação”, finalizou a mais nova musa dos conteúdos +18.