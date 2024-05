Ex-Paquita Bianca Rinaldi expõe situação com Marlene: “Humilhação”

Bianca Rinaldi colocou a boca no trombone e contou detalhes sobre sua relação com Marlene Mattos. A diretora,que comandava o time de Paquitas de Xuxa, já se envolveu em diversas polêmicas pelo seu jeitinho nada carinhoso. No podcast Desculpa Alguma Coisa, ela contou que era criticada por causa do seu peso e já levou bronca nos bastidores.

“Tive broncas. Claro que eu tive bronca, todo mundo teve broncas. Momentos de humilhação, vamos falar assim, né? Tive, tive algumas sempre relacionada ao peso. Eu acho que uma vez eu tive relacionado ao peso, que não foi legal porque a Marlene sempre expunha. Ela não chegada no particular para falar. Se ela queria falar, ela falava na hora, não importa onde ela estivesse”, afirmou.

E completou: “Hoje a gente sabe que a gente não vai deixar passar. Então eu tive esses momentos assim bons, que eu me senti acarinhada, mas isso não cobre os momentos ruins. Os momentos de muita tensão”.

Então, a apresentadora do podcast Tati Bernardi comentou: “Agora, a Marlene defende que se ela não tivesse feito isso, a Xuxa não teria chegado onde chegou. O brilho estava na Xuxa, né?”. E Bianca completou: “Não, gente. Frase barata, né? Pois é. Ela ajudou, foi ali, encontrou um caminho: ‘Oh, tá certo’. Mas o brilho tá ali, o carisma é dela [Xuxa]. Tanto que ela está aí. Tá sem Marlene. E está super bem”.