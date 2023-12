Ex-No Limite é acusado de agressão por ex-namorada

Através das suas redes sociais, a modelo divulgou alguns boletins de ocorrência contra o ex-namorado e algumas provas de suas agressões.

Gente, que absurdo! Minha gente, no último sábado (02) a modelo Laiz Elizíario utilizou as suas redes sociais para denunciar o seu ex-namorado, o ex-participante do reality No Limite, Guilherme Holanda, por agressão.

Através de vídeos e de fotos, a modelo mostra algumas provas das agressões que sofreu na mão de Guilherme, além de alguns boletins de ocorrência que ela prestou contra o rapaz.

“O que estou postando agora aconteceu nessa última madrugada de quinta para sexta. Após eu chegar de uma realização musical de um grande amigo meu. Mas eu estava me afundando nessa relação muito antes. Se não fosse pra ele, com ele, por ele sempre dava briga! Brigas horríveis”, legendou a modelo.