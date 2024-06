Ex-mulher de Nahim revela ter conversado com o cantor horas antes de sua morte: “Nossa última conversa foi ontem à noite”

Amores, a essa altura do campeonato todos vocês já devem estar sabendo sobre a morte do talentosíssimo cantor Nahim, porém, o que muitos ainda não sabem é que horas antes de sua morte, sua ex-esposa, Andreia Andrade, havia conversado com o cantor e que o mesmo estava ótimo.

“Ele estava ótimo de saúde. Foi uma fatalidade. Caiu da escada. Nossa última conversa foi ontem à noite. Ou seja, hoje de madrugada. E pelo que vi às 4:30 teve o ocorrido”, revelou a ex-mulher de Nahim, de quem ele estava separado desde outubro de 2023, mas que planejava uma reconciliação.