Ex-mulher de Nahim fala sobre a morte dele: “Estou em choque”

A ex-mulher de Nahim, Andreia de Andrade, usou suas redes sociais para falar sobre a morte do cantor. Para quem não sabe, Nahim foi encontrado morto em sua casa, em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo.

“É com muito pesar que eu venho aqui informar a vocês que realmente confirmo o fato do falecimento do Nahim. Estou muito em choque. E realmente eu não estou em condições de atender ligações, mensagens. Sim, infelizmente, hoje, 13 de junho de 2024, eu informo o falecimento do Nahim. Estou na delegacia. Mais tarde eu vou passar as notas com velório, vou passar todas as informações aqui. Mas não estou em condições de atender todas as ligações no momento”, afirmou ela.

Andreia e Nahim ficaram juntos por 13 anos e participaram juntos do reality show Power Couple Brasil, da Record TV. A separação foi anunciada em outubro de 2023 por meio de um comunicado nas redes sociais.