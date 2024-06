Ex-mulher de Nahim afirma que não deixará a filha do cantor entrar em seu velório: “Nem perca tempo”

Genteee, estou chocada!!! Após a morte do cantor e ex-Fazenda Nahim, que teve o seu corpo encontrado na manhã desta quinta-feira (13/06) em sua casa, na cidade de Taboão da Serra, em São Paulo, a sua ex-esposa Andreia Andrade, revelou em entrevista ao SBT que não deixará a filha mais velha do cantor, Noelle, ir ao seu velório.

“Não venha. Não vai despedir do pai. Ela não vai entrar. Nem perca tempo”, afirmou Andreia.

Vale ressaltar que, desde 2019, Nahim estava afastado de Noelle, quando o mesmo foi preso por desrespeitar uma medida protetiva. “Ela lá e eu aqui. A vida é assim. Paguei escola e faculdade. Obrigação de pai. Se formou em direito. Mas ela não foi me visitar quando estive no cadeião”, revelou o cantor, em uma entrevista dada ao canal Lisa, Leve e Solta, no ano passado.