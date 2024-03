Ex-marido de Naiara Azevedo é indiciado por agressão

De acordo com a delegada, as provas que foram entregues pela cantora foram o suficiente para confirmar as agressões.

Amores, vocês lembram que no fim do ano passado a cantora e ex-BBB Naiara Azevedo expôs que havia sido vítima de agressão de seu ex-marido Raphael Alves Cabral, o qual negou tais acusações. Porém, após a cantora ter conseguido comprovar, por meio de fotos, vídeos, exame e testemunhas, as suas acusações, o homem foi indiciado pelos crimes de lesão corporal e violência psicológica. “Mas consta nos autos que Raphael Alves Cabral teria, no dia 7 de julho de 2023, injuriado, ameaçado e agredido fisicamente sua esposa Naiara de Fátima Azevedo”, iniciou o despacho, publicado pelo portal IG, que continuou. “A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por declarações (a qual se atribui especial relevância), bem como por laudo pericial de corpo de delito, ‘lesões corporais’ indireto e depoimentos de testemunhas indiretas do fato. Isto posto, promovo o indiciamento de Raphael Alves Cabral pelos delitos previstos nos artigos 147 e 129, do Código Penal Brasileiro, e artigo 5, inciso III, da lei 11.340/06”, finalizou a delegada Caroline Matos Barreto, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher.