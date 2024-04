Ex-marido de Leticia Birkheuer rebate acusações e diz que ela descumpriu decisão judicial

Contei para vocês que Leticia Birkheuer recebeu o apoio de Ana Hickmann após denunciar o seu ex-marido por agressão. Acontece que Alexandre Furmanovich contou que a atriz descumpriu uma ação judicial. Em nota enviada a Mônica Bergamo, o empresário contou que ele tiveram uma discussão acalorada e sem a presença do filho.

Além disso, ele conta que a briga teria acontecido por causa de uma decisão judicial que não teria sido cumprida por parte da atriz, de que uma assistente terapêutica terá que acompanhar a visita da mãe com a criança. Vale ressaltar que o empresário tem a guarda da criança desde 2022.

“Ao confrontá-la, acabamos travando uma discussão verbal acalorada unicamente sobre a ausência da assistente terapêutica no local que, vale frisar, não aconteceu na presença de João, que estava no banheiro. As demais narrativas de Leticia são inteiramente infundadas e difamat´prias”, disse.