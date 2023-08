Ex- marido de Iza levou R$3 milhões no divórcio

O verdadeiro motivo do divorcio veio á tona durante uma entrevista que a cantora fez ao Fantástico

Minha gente, se tem alguém que tá causando horrores nessa última semana é a nossa diva maravilhosa Iza. Ao assistir sua entrevista para o programa Fantástico, peguei algumas indiretas bem sutis por parte da moça de que não teve uma separação nada amigável com o produtor musical Sérgio Santos, com quem foi casada por quatro anos, e selaram o fim da união no final de 2022.

A cantora decidiu colocar um ponto final em seu casamento após perceber que era diminuída pelo seu ex-companheiro. Além de serem casados, ele também era responsável pelas produções musicais da cantora, e era repleto de exigências.

E ainda por cima, o ex-marido de Iza ainda teria pedido um valor de R$ 10 milhões com a separação por se considerar “responsável” pela carreira dela. Apesar do valor grandioso, eles teriam entrado em comum acordo, e o produtor musical teria conquistado R$ 3 milhões.