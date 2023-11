Ex-marido de Andressa Urach responde se gravaria com ela: “Não sou ator”

Thiago Lopes respondeu a indireta de sua ex-esposa, que disse que se ele topasse gravar com ela, eles estariam bilionários

Andressa Urach não nega que gosta do sexo com o seu ex-marido e apresar de todas as diferenças entre o casal, o sexo era bem bom (isso de acordo com a própria). Nos últimos dias ela tinha dito que se Thiago Lopes topasse gravar com ele, os dois já estariam ricos, ele não esperou duas vezes e disse que não é ator, negando a indireta.

“Não sou ator”, brincou ele após Urach declarar que se o ex aceitasse produzir conteúdo, eles estariam ricos. “Se o Thiago aceitasse fazer conteúdo adulto comigo, a gente já estava bilionário! O negócio ali é bom”, disse ela.

Os dois estão curtindo uma viagem a Gramado e a produtora de conteúdo adulto chegou a chamar o rapaz de “melhor amigo”. “Em Gramado com as pessoas que eu amo”, escreveu. “Meu ex-marido é meu melhor amigo”, acrescentou.