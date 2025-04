Ex-Malhação Malu Lazari celebra casamento com festão luxuoso para mais de 400 convidados no Xian Rio

Após uma emocionante cerimônia religiosa no Cristo Redentor, a atriz Malu Lazari, de 22 anos, e o noivo Lineu Neto, de 28, celebraram mais uma etapa inesquecível do casamento neste sábado (5), com uma segunda festa para mais de 400 convidados no sofisticado Xian Rio, conhecido por oferecer uma das vistas mais impressionantes da cidade maravilhosa.

A festa, que durou mais de sete horas, teve uma programação musical de peso, com shows de Caju para Baixo, o consagrado DJ Tubarão e o cantor Mumuzinho, que colocou todo mundo para cantar e dançar ao som do melhor do samba e pagode.

Fotos: @Queiroz

O evento foi resultado de mais de um ano de planejamento, e a própria Malu dividiu cada etapa com seus seguidores. Ao longo dos preparativos, ela compartilhou os bastidores em uma websérie exclusiva no seu perfil do Instagram, mostrando desde as provas de vestido até os momentos mais íntimos da organização.

Para a celebração, Malu escolheu mais uma criação da mesma estilista carioca que assinou o vestido usado no Cristo Redentor — uma designer em ascensão na moda nacional. A peça, feita em renda francesa e com mais de 200 horas de bordado manual, era um verdadeiro conto de fadas contemporâneo.

Lineu também apostou na elegância: o noivo usou um terno sob medida assinado por Ricardo Almeida, referência em alfaiataria masculina de luxo no Brasil. Já as alianças do casal foram da joalheria francesa Cartier, símbolo de sofisticação e tradição.

Outro destaque da noite foi o bolo de casamento, com impressionantes 1,4 metro de altura, que compôs perfeitamente o cenário luxuoso da festa. Segundo o cerimonialista Everton Coelho, o investimento total das duas celebrações ultrapassou R$1 milhão, refletindo o cuidado com cada detalhe.

Além do casamento de conto de fadas, Malu também é destaque nas telinhas. A atriz já atuou em novelas da TV Globo, SBT e Record, conquistando o público com sua versatilidade e carisma.