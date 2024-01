Ex-Ken humano revela que foi vítima de tentativa de sequestro, em São Paulo: “Comecei a chorar como um bebê”

A apresentadora revelou acreditar que os criminosos descobriram a sua locação devido as fotos e vídeos que ela publicou em seu instagram.

Amores, eu estou chocada! Recentemente, em entrevista ao Daily Mail, a apresentadora Jessica Alves, que também é conhecida como ex-Ken humano, que se assumiu como mulher trans, revelou que em sua última estadia no Brasil, em dezembro do ano passado (2023), ela foi vítima de uma tentativa de sequestro.

“A segurança do condomínio chamou a polícia. Assim que a área foi liberada e eu pude voltar, os policiais me contaram que tinha uma ameaça de sequestro contra mim. Eles me disseram que, para minha segurança, eu tinha que ficar em casa”, revelou a apresentadora, que atualmente está morando em Londres.

Continuando, ela conta o alívio que sentiu ao entrar no avião para voltar para sua casa: “Foi um alívio quando eu sentei na poltrona do meu voo. Quando a porta do avião se fechou, eu comecei a chorar como um bebê e uma tripulante me perguntou se estava tudo bem e eu respondi: ‘Agora que estamos voltando para Londres, está sim'”.

Por fim, Jessica revela como possivelmente os criminosos descobriram onde ela estava hospedada, aqui no Brasil: “Eu postei muitas fotos e vídeos na piscina, então descobriram onde era meu condomínio. Todos os dias eu saia do carro, tirava selfies e agradecia, mas também falava para eles irem para casa e não ficarem ali me esperando o dia todo”.