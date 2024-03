Ex-Global volta a se prostituir por falta de trabalho

O que? Mariana Morais descobriu detalhes do babado da carreira de Marcella Maia, a atriz que encantou a Globo tempos atrás com ‘Quanto Mais Vida Melhor’. Acontece que a atriz tem passado por problemas financeiros e decidiu voltar a se prostituir.

“Eu vinha de anos incríveis na minha carreira como atriz, havia alcançado minha independência financeira. Tinha vários projetos engatilhados no Brasil, mas de repente, percebi uma mudança inexplicável. Entendi que havia interesses em me silenciar”, disse Marcella a colunista.

“O primeiro sinal foi ser retirada de um filme de uma influenciadora brasileira, alegadamente devido aos meus posicionamentos nas redes sociais, que eram apenas em prol do combate à violência contra as mulheres. Depois disso, foi como se fosse um movimento coordenado para fechar portas e usar argumentos sorrateiros para mascarar a perseguição que sofria”, relatou ela.

Os problemas maiores vieram após a greve dos roteiristas nos EUA: “Eu estava vivendo um pesadelo, investi dinheiro na minha carreira na esperança de reverter a situação, mas isso afetou minha saúde mental e autoestima. Fui vítima de golpes por pessoas do meio, perdi parte do meu patrimônio. No ano passado, fui escalada para protagonizar um filme em Hollywood, mas a greve acabou paralisando o projeto, que agora está adiado. No final, só restou eu e meu ex-companheiro”.