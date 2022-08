Ex-esposa de Éder Militão já perdoou traição: “Quem faz uma vez, faz sempre”

Karoline Lima deu o que falar com revelação nas redes sociais

Não faz muito tempo que Karoline apareceu por aqui, não é mesmo, senhora? A musa apareceu entre brincadeiras bobas e gostosas em uma balada, mas agora livre, leve e solta ela curte a vida de solteira após dar à luz a sua primeira filha com o ex, Éder Militão. A loira ainda disse que já perdoou traição e tudo ficou como se nada tivesse acontecido. Oi?

Pasmem mas em uma caixinha de perguntas no Instagram a loira revelou que já perdoou do zero. “Eu já perdoei. Batia o pé que nunca perdoaria, mas já perdoei sim, e perdoei real, tá? Começando do zero como se nada tivesse acontecido”, iniciou a loira.

Karoline ainda escreve que acredita que quem faz uma vez, faz sempre. “Acho que é questão de índole, quem faz uma vez faz sempre. O perdão só vai fazer bem pra você se livrar do sentimento ruim, mas acho que no fundo a gente sente que não tem como funcionar. Vai muito além da traição do relacionamento em si… É mentira, quebra de confiança, desestrutura sua autoestima, e etc… Envolve coisa demais”, disse.