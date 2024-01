Ex-esposa de Babal Guimarães comemora sua condenação na justiça

Na última sexta-feira o influenciador foi condenado pelo crime de lesão corporal contra a empresária.

Meus amores, na última sexta-feira (12),a justiça determinou a sentença do influenciador digital Babal Guimarães, pelo crime de lesão corporal contra a sua ex-esposa, a empresária Tereza Costa. Diante disso, recentemente, ela utilizou as suas redes sociais para se pronunciar sobre o assunto.

“Eu vim aqui falar com vocês para agradecer todo o apoio que está sendo dado no meu direct com palavras confortáveis. Tem as que criticam, mas faz parte. Cada cabeça é um mundo, cada cabeça pensa de uma forma”, iniciou a empresária.

Continuando, a ex-esposa de Babal comemora a condenação do influenciador diante da justiça do homem e declara que também acredita que a justiça de Deus também será feita.

“Eu só quero dizer que a justiça do homem foi feita, a de Deus nunca falha, porque quem deposita fé nele e esperança, alcança tudo”, afirmou Tereza.