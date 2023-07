Ex de Simaria diz que teme voltar ao Brasil e ser preso por influência da cantora

Vicente Escrig rasgou o verbo em entrevista ao Link Podcast sobre o assunto

Eitaaaaa, meus amores! O ex-marido da cantora Simaria aproveitou sua entrevista para a colunista Felipeh Campos no Link Podcast para botar para fora tudo o que está enlatado sobre as questão com sua ex-mulher. Ao ser questionado se viria ao Brasil para participar de A Fazenda, o espanhol falou que aceitaria sim, mas tudo isso depende de sua “condição judiciária”.

O empresário afirmou que não teria problema nenhum em ir para o reality, embora “nunca” tenha buscado a fama ou participar “desde tipo de programa”. Ainda ressaltou “que seria bom como plataforma para mostrar esse lado que está me afetando”.

Campos ainda questionou se haveria alguma chance de Simaria “tentar prendê-lo”, ele respondeu que “diante de todas as conversas de bastidores que estou tendo, acredito sim, que exista a possibilidade de meus direitos não sejam respeitados “.

“ Ninguém me dá certeza de que eu volte ao Brasil e meus direitos sejam respeitados, já que meus direitos mais básicos como pai não estão sendo respeitados. Então imagina o que pode acontecer quando estou enfrentando uma pessoa mais influente e com mais capacidade financeira do que a minha”, conclui Escrig.