Ex de Lucas Souza recusa convite para A Fazenda 

Amores, estou aqui em Ipanema almoçando em um quiosque maravilhoso com minhas amigas, quando uma delas me solta o seguinte babado: o ex-namorado de Lucas Souza, Laéllyo Mesquita recebeu inúmeros convites para participar da próxima edição do reality A Fazenda, mas parece que o influenciador recusou os convites, porque não quer ser nome associado ao ex. Um desses convites aconteceu depois que um vídeo íntimo dele com o militar acabou vazando nas redes sociais. Eles tiveram um relacionamento antes de Souza ser confinado no reality show da Record, em setembro do ano passado.

Mesquita comentou que ele irá participar de uma festa anual no Piauí na mesma época em que A Fazenda é transmitida. Segundo ele, esse seria outro motivo para ter negado sua participação no programa.

“Jamais entraria na Fazenda para ser ex de alguém, porque eu tenho meu trabalho, minha história, e tudo que eu corri atrás”, afirmou ele numa live no Instagram nesta quinta-feira (20).

“Fui convidado quatro vezes, e já deixo aqui de antemão que não tem a mínima possibilidade de vocês me verem em A Fazenda. Em setembro é a data do meu baile no Piauí, então eu jamais deixaria de fazer o meu baile, que é a minha história, para ir para A Fazenda como ex de alguém”, disparou.

Mesquita fez inúmeras acusações contra o ex-militar e afirmou que o ex-Fazenda é uma pessoa manipuladora e que só casou com Jojo Todynho pela fama. “Ele é um mau-caráter, porque se ele fosse homem de verdade, ele mostrava a cara dele aqui para mostrar a realidade”, disse.

O influenciador disse que o verdadeiro motivo do término deles foi porque o ex-militar não aceitava sua sexualidade e era psicologicamente instável. “Ao mesmo tempo que ele dava esses surtos, no outro dia mandava flores para mim. Mas todas as as vezes que eu viajava, ele ficava com mulheres, porque não queria que ninguém soubesse que ele era gay”, lamentou.

“Ele sempre se escondeu e fica atacando por terceiros. É um racista e homofóbico, finge que vai para o hospital e não vai; fazia de tudo para sempre lascarem com a Jojo. Eu tenho medo de terceiros, porque desde que esse vídeo vazou eu tenho recebido ameaças. Já fui à delegacia e protocolei tudo, mas não abri a queixa”, concluiu ele.